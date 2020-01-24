Уряд ухвалив низку важливих кадрових рішень: імена
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначив голів Державної аудиторської служби та Державного космічного агентства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
Так, уряд призначив головою Державної аудиторської служби Ігоря Буграка, головою Державного космічного агентства Володимира Усова, заступником голови Національного агентства з питань державної служби Олену Дрощенко, а з аступником голови Державної податкової служби Михайла Титарчука. Окрім того, членом Національної комісії зі стандартів державної мови призначено Володимира Мозгунова.
Також Кабінет Міністрів погодив призначення Миколи Синиці на посаду в.о. голови правління ПАТ “Одеський припортовий завод”, Володимира Пікузо на т.в.о. директора ДП “Український центр “Безпека” та Олександра Голодницького на т.в.о. голови ДП Адміністрація морських портів України”.
Окрім того, уряд звільнив директора Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Олега Бабенка, у зв’язку з виходом на пенсію. А також звільнив трьох віце-президентів ДП “Національна атомна енергетична компанія “Енергоатом” - Олександра Шавлакова, Айсіна Айдина, Володимира Пишного.
Також уряд визначив переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження - Валерія Безуса.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши голів НАК "Надра України" та Державного агентства резерву.