Правительство приняло ряд важных кадровых решений: имена

Так, правительство назначило председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, председателем Государственного космического агентства Владимира Усова, заместителем председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Елену Дрощенко, а заместителем председателя Государственной налоговой службы Михаила Титарчука. Кроме того, членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка назначен Владимир Мозгунов.

Также Кабинет министров согласовал назначение Николая Синицы на должность и.о. председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод", Владимира Пикуза на и.о. директора ГП "Украинский центр "Безопасность" и Александра Голодницкого на и.о. председателя ГП Администрация морских портов Украины".

Кроме того, правительство уволил директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Олега Бабенко, в связи с выходом на пенсию. А также уволило трех вице-президентов ГП "Национальная атомная энергетическая компания "Энергоатом" - Александра Шавлакова, Айсина Айдына, Владимира Великолепного.

Также правительство определило победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению - Валерия Безуса.

Напомним, Кабинет министров принял ряд кадровых решений, в частности, назначив голов НАК "Надра Украины" и Государственного агентства резерва.