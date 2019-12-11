Кабмін ухвалив кадрові рішення: призначено голів "Надра України" і Держрезерву
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, призначивши голів НАК "Надра України" та Державного агентства резерву. Про це повідомив народний депутата Олексій Гончаренко, присутній на засідання уряду, передає УНН.
"Кабмін призначив головою Держагентства резерву - Барабаша Микиту Олександровича", - повідомив нардеп.
Також він розповів і про інші кадрові рішення Кабміну.
"Заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України призначили Калініна Руслана Олександровича. Заступником голови Державної фіскальної служби призначили Шендрика Дениса Валерійовича. Кабмін призначив головою правління НАК "Надра України" - Кузьмича Тараса Олександровича", - додав Гончаренко.
За словами нардепа, Кабмін також звільнив з посади державного секретаря Міністерства оборони Дубляна Олександра Володимировича.
Нагадаємо, влітку уряд відсторонив попереднього голову Держрезерву від посади.