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Кабмин принял кадровые решения: назначены главы "Надра Украины" и Госрезерва

Кабмин принял кадровые решения: назначены главы "Надра Украины" и Госрезерва

Киев  •  УНН

 • 15846 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров принял ряд кадровых решений, в частности, назначив глав НАК "Надра Украины" и Государственного агентства резерва. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Кабмин назначил главой Госагентства резерва - Барабаша Никиту Александровича", - сообщил нардеп.

Также он рассказал и о других кадровых решениях Кабмина.

"Заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины назначили Калинина Руслана Александровича. Заместителем председателя Государственной фискальной службы назначили Шендрика Дениса Валерьевича. Кабмин назначил главу правления НАК "Надра Украины" - Кузьмича Тараса Александровича", - добавил Гончаренко.

По словам нардепа, Кабмин также уволили с должности государственного секретаря Министерства обороны Дубляна Александра Владимировича.

Напомним, летом правительство отстранило предыдущего председателя Госрезерва от должности.

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