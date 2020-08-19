Уряд ухвалив низку кадрових рішень: звільнення і призначення

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень", - написав Мокан.

Так, з його слів, уряд вирішив призначити:



Яковлєва Ігоря Олеговича - державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);







Шевчук Юлію Іванівну - першим заступником Голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);







Ткача Сергія Олександровича - заступником Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);







Бодрова Єгора Євгеновича - заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);







Шевченка Павла Володимировича - заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).



Урядовці також вирішили звільнити:



Рябцеву Наталію Сергіївну - з посади заступника Голови Національної служби здоров'я України (за власним бажанням, 20 серпня 2020 року);







Ставнійчук Катерину Михайлівну - з посади першого заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті (за угодою сторін, 31 серпня 2020 року).



Повідомляється, що Кабмін прийняв проект розпорядження про погодження кандидатури Мазуренка Анатолія Прокоповича на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна".

Також урядовці прийняли проект розпорядження про погодження тимчасового покладення виконання обов'язків директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" на Ковшара Сергія Павловича (заступник директора з економіки та фінансів зазначеного підприємства).

Нагадаємо, що Кабмін змінив керівника Державної митної служби.