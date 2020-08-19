Кабмін змінив керівника Державної митної служби

"Кабмін прийняв проєкт розпорядження про увільнення Муратова Ігоря Михайловича від виконання обов'язків голови Державної митної служби України. Кабмін прийняв проект розпорядження про тимчасове покладення обов'язків голови Державної митної служби України на Павловського Андрія Віталійовича (заступник голови Держмитслужби)", - повідомив Мокан.

Нагадаємо, що у квітні тимчасово в.о. голови Державної митної служби призначили Ігоря Муратова.

Як раніше повідомляв УНН, уряд затвердив форми транзитного спрощення на митниці.



