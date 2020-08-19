Кабмин сменил руководителя Государственной таможенной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров освободил Игоря Муратова от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Кабмин принял проект распоряжения об освобождении Муратова Игоря Михайловича от исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины. Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей председателя Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель председателя Гостаможслужбы)", - сообщил Мокан.
Напомним, что в апреле временно и.о. председателя Государственной таможенной службы назначили Игоря Муратова.
Как ранее сообщал УНН, правительство утвердило формы транзитного упрощения на таможне.