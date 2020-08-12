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Уряд затвердив форми транзитного спрощення на митниці

Уряд затвердив форми транзитного спрощення на митниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив проект постанови щодо запровадження різних форм транзитного спрощення, що дозволить спростити митні процедури для бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"Кабінет Міністрів України під час засідання 12 серпня підтримав проект постанови щодо порядку надання дозволів на застосування спеціального транзитного спрощення", - йдеться у повідомленні.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ідеться про затвердження 8 різних форм транзитного спрощення, які мають знизити корупційні ризики на митниці, а також спростити процедури для бізнесу.

"Планомірно ми змінюємо українську митницю в бік прозорого європейського сервісу. Спрощення митних процедур, які ми запускаємо, сприятиме і зростанню України в рейтингу Doing Business", — підкреслив він.

Так, постановою передбачається затвердження:

— форми заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;

— форми анкети самооцінки підприємства щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення;

— порядку проведення митними органами оцінки відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення та ін.

Нагадаємо, на початку літа Державна митна служба оформила першу тисячу декларацій в автоматичному режимі, тобто без участі посадових осіб митниць. Найбільше митних декларацій (МД) оформили автоматично у Київській області — 349.

Українські Національні Новини

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