Уряд схвалив законопроект про середньострокове бюджетне планування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект закону про середньострокове бюджетне планування. Відповідне рішення міністри прийняли на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Я пропоную його (законопроект — ред.) зараз включити (в порядок денний — ред.), він був підготовлений Міністерством фінансів, ухвалити і направити його до парламенту на розгляд на наступний пленарний тиждень”, — сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Як наголосив він, середньострокове бюджетне планування — це абсолютно правильний механізм. Це дозволить планувати реалізацію “багатьох проектів, які мають середньостроковий термін реалізації”.
“Є пропозиція схвалити, доопрацювати, відповідно до регламентних вимог, та направити до українського парламенту”, — сказав прем’єр.
Рішення було прийнято одноголосно.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України В.Гройсман заявив, що роботи з ремонту доріг цього року будуть найбільш масштабними за всю історію незалежності.