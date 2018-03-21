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Уряд схвалив законопроект про середньострокове бюджетне планування

Уряд схвалив законопроект про середньострокове бюджетне планування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект закону про середньострокове бюджетне планування. Відповідне рішення міністри прийняли на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Я пропоную його (законопроект — ред.) зараз включити (в порядок денний — ред.), він був підготовлений Міністерством фінансів, ухвалити і направити його до парламенту на розгляд на наступний пленарний тиждень”, — сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як наголосив він, середньострокове бюджетне планування — це абсолютно правильний механізм. Це дозволить планувати реалізацію “багатьох проектів, які мають середньостроковий термін реалізації”.

“Є пропозиція схвалити, доопрацювати, відповідно до регламентних вимог, та направити до українського парламенту”, — сказав прем’єр.

Рішення було прийнято одноголосно.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України В.Гройсман заявив, що роботи з ремонту доріг цього року будуть найбільш масштабними за всю історію незалежності.

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