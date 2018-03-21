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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23185 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29900 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75366 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80798 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102600 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109599 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116807 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Правительство одобрило законопроект о среднесрочном бюджетном планировании

Правительство одобрило законопроект о среднесрочном бюджетном планировании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона о среднесрочном бюджетном планировании. Соответствующее решение министры приняли на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Я предлагаю его (законопроект - ред.) сейчас включить (в повестку дня - ред.), он был подготовлен Министерством финансов, принять и направить его в парламент на рассмотрение на следующей пленарной неделе", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как отметил он, среднесрочное бюджетное планирование - это абсолютно правильный механизм. Это позволит планировать реализацию "многих проектов, которые имеют среднесрочный срок реализации".

"Есть предложение принять, доработать, в соответствии с регламентными требованиями, и направить в украинский парламент", - сказал премьер.

Решение было принято единогласно.

Напомним, ранее премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что работы по ремонту дорог в этом году будут самыми масштабными за всю историю независимости.

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