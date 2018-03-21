Правительство одобрило законопроект о среднесрочном бюджетном планировании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект закона о среднесрочном бюджетном планировании. Соответствующее решение министры приняли на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Я предлагаю его (законопроект - ред.) сейчас включить (в повестку дня - ред.), он был подготовлен Министерством финансов, принять и направить его в парламент на рассмотрение на следующей пленарной неделе", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Как отметил он, среднесрочное бюджетное планирование - это абсолютно правильный механизм. Это позволит планировать реализацию "многих проектов, которые имеют среднесрочный срок реализации".
"Есть предложение принять, доработать, в соответствии с регламентными требованиями, и направить в украинский парламент", - сказал премьер.
Решение было принято единогласно.
Напомним, ранее премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что работы по ремонту дорог в этом году будут самыми масштабными за всю историю независимости.