Уряд погодив будівництво моста через річку Ірпінь
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Кабінет міністрів України погодив пропозицію щодо проектування та будівництва моста через річку Ірпінь для автомобілів на дорозі державного значення Р-30. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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“Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30. Підʼїзд до Ірпеня за новим напрямком”, — написав Мельничук.
За його словами, передбачено, що виконання робіт з проектування та будівництва мостового переходу забезпечується Державним агентством автомобільних доріг на замовлення Служби автомобільних доріг у Київській області.
Доповнення
В Ірпінь передали чотири генератори. Два з них отримали школи міста, один віддали КП “Теплоенергопостач”, а четвертий подарували КП “Ірпіньводоканал”.