Уряд погодив будівництво моста через річку Ірпінь

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“Погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30. Підʼїзд до Ірпеня за новим напрямком”, — написав Мельничук.

За його словами, передбачено, що виконання робіт з проектування та будівництва мостового переходу забезпечується Державним агентством автомобільних доріг на замовлення Служби автомобільних доріг у Київській області.

Доповнення

В Ірпінь передали чотири генератори. Два з них отримали школи міста, один віддали КП “Теплоенергопостач”, а четвертий подарували КП “Ірпіньводоканал”.