Правительство согласовало строительство моста через реку Ирпень

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“Согласовано предложение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по проектированию и строительству мостового перехода через р. Ирпень на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Р-30. Подъезд к Ирпеню по новому направлению”, — написал Мельничук.

По его словам, предусмотрено, что выполнение работ по проектированию и строительству мостового перехода обеспечивается Государственным агентством автомобильных дорог по заказу Службы автомобильных дорог в Киевской области.

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В Ирпень передали четыре генератора. Два из них получили школы города, один отдали КП “Теплоэнергоснабжение”, а четвертый подарили КП “Ирпеньводоканал”.