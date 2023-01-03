Правительство согласовало строительство моста через реку Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Кабинет министров Украины согласовал предложение по проектированию и строительству моста через реку Ирпень для автомобилей на дороге государственного значения Р-30. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
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“Согласовано предложение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по проектированию и строительству мостового перехода через р. Ирпень на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Р-30. Подъезд к Ирпеню по новому направлению”, — написал Мельничук.
По его словам, предусмотрено, что выполнение работ по проектированию и строительству мостового перехода обеспечивается Государственным агентством автомобильных дорог по заказу Службы автомобильных дорог в Киевской области.
Дополнение
В Ирпень передали четыре генератора. Два из них получили школы города, один отдали КП “Теплоэнергоснабжение”, а четвертый подарили КП “Ирпеньводоканал”.