Уряд планує надати музею космонавтики у Житомирі статус національного
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Урядовий комітет підтримав ініціативу надати музею космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі статус національного. Відповідну постанову подадуть на Кабмін. Про це написав у Telegram міністр кабміну Олег Немчінов, передає УНН.
“Музей космонавтики ім. Сергія Корольова в Житомирі має отримати статус національного. І сьогодні на Урядовому комітеті ми підтримали таку ініціативу місцевої влади, особливо, житомирських „Слуг народу“. Постанову, що це дозволить, подамо на Кабмін”, — написав Немчінов.
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Також він обгрунтував таку ініціативу наступними фактами про музей:
— туристичний магніт Житомира. Щороку його відвідують понад 150 тисяч осіб;
— зберігає, досліджує та примножує національну колекцію космонавтики. Деякі з експонатів музею на сьогодні є в єдиному екземплярі у світі;
— працює на імідж України у світі, як держави з високим науковим та культурним капіталом;
— вражає культурно-космічною спадщиною. Музей визнаний світовою космічною спільнотою та є членом Міжнародної Ради музеїв при Міжнародній астронавтичній федерації;
Як повідомляв УНН раніше, у Житомирському музеї космонавтики імені Сергія Корольова з’явиться перший в Україні симулятор космічного корабля.