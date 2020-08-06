Правительство планирует предоставить музею космонавтики в Житомире статус национального
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительственный комитет поддержал инициативу предоставить музею космонавтики имени Сергея Королева в Житомире статус национального. Соответствующее постановление подадут на Кабмин. Об этом написал в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов, передает УНН.
"Музей космонавтики им. Сергея Королева в Житомире должен получить статус национального. И сегодня на правительственном комитете мы поддержали такую инициативу местной власти, особенно житомирских "Слуг народа". Постановление, которое это позволит, подадим на Кабмин", - написал Немчинов.
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Также он обосновал такую инициативу следующими фактами о музее:
- туристический магнит Житомира. Ежегодно его посещают более 150 тыс. человек;
- сохраняет, исследует и приумножает национальную коллекцию космонавтики. Некоторые из экспонатов музея на сегодня в единственном экземпляре в мире;
- работает на имидж Украины в мире, как государства с высоким научным и культурным капиталом;
- поражает культурно-космическим наследием. Музей признан мироым космическым сообществом и является членом Международного Совета музеев при Международной астронавтический федерации;
Как сообщал УНН ранее, в Житомирском музее космонавтики имени Сергея Королева появится первый в Украине симулятор космического корабля.