Ілона Маска після розмови з родиною Корольова запросили відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Американського підприємця і винахідника Ілона Маска запросили відвідати Україну, зокрема рідне місто радянського легендарного вченого, конструктора Сергія Корольова. Про це пише посольство України у США, передає УНН.
“Сергій Корольов — це легенда походженням з України. До речі, у його рідному місті Житомирі є чудовий музей Корольова. Вас дуже вітають, Ілон Маск, приїжджайте і подивіться. Вам сподобається Україна”, — пише посольство у Twitter.
Зазначимо, 11 липня Маск повідомив, що мав розмову з родиною Корольова.
“Він був одним з найкращих”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Маск в п’ятницю зайняв сьому сходинку в рейтингу мільярдерів, складеному агентством Bloomberg, обігнавши главу інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.