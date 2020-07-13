Ілона Маска після розмови з родиною Корольова запросили відвідати Україну

“Сергій Корольов — це легенда походженням з України. До речі, у його рідному місті Житомирі є чудовий музей Корольова. Вас дуже вітають, Ілон Маск, приїжджайте і подивіться. Вам сподобається Україна”, — пише посольство у Twitter.

Зазначимо, 11 липня Маск повідомив, що мав розмову з родиною Корольова.

“Він був одним з найкращих”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, Маск в п’ятницю зайняв сьому сходинку в рейтингу мільярдерів, складеному агентством Bloomberg, обігнавши главу інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.