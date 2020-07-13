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19 березня, 18:42 • 95694 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135562 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114986 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129394 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133987 перегляди

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Ексклюзив
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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Ілона Маска після розмови з родиною Корольова запросили відвідати Україну

Ілона Маска після розмови з родиною Корольова запросили відвідати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Американського підприємця і винахідника Ілона Маска запросили відвідати Україну, зокрема рідне місто радянського легендарного вченого, конструктора Сергія Корольова. Про це пише посольство України у США, передає УНН.

“Сергій Корольов — це легенда походженням з України. До речі, у його рідному місті Житомирі є чудовий музей Корольова. Вас дуже вітають, Ілон Маск, приїжджайте і подивіться. Вам сподобається Україна”, — пише посольство у Twitter.

Зазначимо, 11 липня Маск повідомив, що мав розмову з родиною Корольова.

“Він був одним з найкращих”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, Маск в п’ятницю зайняв сьому сходинку в рейтингу мільярдерів, складеному агентством Bloomberg, обігнавши главу інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

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