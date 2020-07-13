Илона Маска после разговора с семьей Королева пригласили посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили посетить Украину, в частности родной город советского легендарного ученого, конструктора Сергея Королева. Об этом пишет посольство Украины в США, передает УНН.
"Сергей Королев - это легенда происхождением из Украины. Кстати, в его родном городе Житомире есть замечательный музей Королева. Вас очень приветствуют, Илон Маск, приезжайте и посмотрите. Вам понравится Украина, - пишет посольство в Twitter.
Отметим, 11 июля Маск сообщил, что разговаривал с семьей Королева.
"Он был одним из лучших", - отметил он.
Как сообщал УНН, Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.