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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Уряд не планує евакуювати Маріуполь і Харків - Кулеба

Уряд не планує евакуювати Маріуполь і Харків - Кулеба

Київ • УНН

 • 213510 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Дмитро Кулеба заявив, що Україна два плани розвитку подій, якщо Росія вторгнеться в Харків та Маріуполь. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Під час брифінгу із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, одна журналістка поставила запитання чи планує уряд України евакуювати Маріуполь і Харків.

Цитата

"Стосовно евакуації Харкова і Маріуполя. Ні, ми такого не плануємо. У нас є план А - використати всі можливості, зокрема диплопатичі, щоб стримати Росію і запобігти наступній агресії. План Б - воювати за кожен дюйм наших міст, наших територій і боротися поки ми не переможемо", - відповів голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Додамо

На цьому ж брифінгу Кулеба заявив "що ніхто крім України та НАТО не буде приймати рішення про наші майбутні відносини".

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