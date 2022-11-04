Уряд доручив розпочати конкурс з обрання та призначення наглядової ради Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів України доручив розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Сьогодні з урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України", за підтримки профільних міністерств та номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - сказав Шмигаль.
Доповнення
Ексміністра Чернишова призначили головою "Нафтогазу".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив нового очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова і поставив йому завдання на посаді.
1 листопада Кабмін звільнив Вітренка з посади голови "Нафтогазу".