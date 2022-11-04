Уряд доручив розпочати конкурс з обрання та призначення наглядової ради Нафтогазу

Цитата

"Сьогодні з урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України", за підтримки профільних міністерств та номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Ексміністра Чернишова призначили головою "Нафтогазу".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив нового очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова і поставив йому завдання на посаді.

1 листопада Кабмін звільнив Вітренка з посади голови "Нафтогазу".