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Шмигаль поставив завдання новому очільнику "Натофгазу" Чернишову

Шмигаль поставив завдання новому очільнику "Натофгазу" Чернишову

Київ • УНН

 • 335762 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив нового очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова і поставив йому завдання на посаді, пише УНН.

Цитата

"Вітаємо на посаді новопризначеного голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Зі слів очільника уряду, перед новим головою стоять важливі завдання:

▪️ проходження опалювального сезону
▪️ управління ТЕЦ, що передані в управління "Нафтогазу"
▪️ накопичення газу протягом усього опалювального сезону
▪️ нарощення власного газовидобутку
▪️ забезпечення фінансового ресурсу для стабільної роботи компанії.

Також він подякував Юрію Вітренку за його роботу на посаді голови правління "Нафтогазу" "в цей найскладніший для нашої держави час".

Шмигаль наголосив, що під час повномасштабної війни "Нафтогаз" був і залишається одним із ключових елементів нашої енергетичної безпеки. "Компанія тримає видобуток газу на стабільному рівні. У сховищах накопичено достатній обсяг газу для стабільного проходження опалювального сезону", - зауважив Прем'єр.

Нагадаємо

Ексміністра Чернишова призначили головою "Нафтогазу".

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