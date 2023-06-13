Уряд доручив організувати обстеження пошкоджених будівель і споруд через підрив Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Кабінет міністрів України доручив місцевій владі Херсонщини забезпечити організацію робіт з обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої підривом росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Цитата
«Доручено Херсонській обласній військовій адміністрації, Херсонській міській військовій адміністрації спільно з виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та місцевим військовим адміністраціям вжити заходів щодо забезпечення організації робіт з обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС, відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд», - написав Мельничук у Telegram.
Деталі
За його словами, обстеження мають бути проведені відповідно до функціонування комісій для проведення обстеження пошкоджених будівель та споруд у громадах Херсонської області, що постраждали від надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС в результаті збройної агресії рф, а у разі відсутності таких комісій – забезпечити їх оперативне утворення, внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, результатів обстеження будівель та споруд та обрахунків відповідних обсягів компенсації для відновлення пошкоджених та знищених об'єктів житлового призначення.
«Доручено здійснювати проведення робіт з обстеження після завершення комплексу заходів щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, проведення обстеження (розмінування) із залученням підрозділів уповноважених центральних органів виконавчої влади, виконання робіт з пошуку постраждалих та загиблих фахівцями ДСНС із залученням комунальних служб та формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту, транспортування тіл (останків) загиблих, здійснення оперативно-слідчих дій правоохоронними органами у рамках кримінальних проваджень тощо», - повідомив Мельничук.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує рішення про виплати українцям, які постраждали від теракту рф на Каховський ГЕС.
Раніше уряд виділив сумарно 2,4 млрд гривень для забезпечення водою жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.