Кабмін виділив 2,4 млрд грн для забезпечення водою жителів чотирьох областей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Кабінет Міністрів України виділив сумарно 2,4 млрд гривень для забезпечення водою жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
Цитата
"З перших годин після підриву росією Каховської ГЕС вживаємо заходів для допомоги українцям. Уряд виділив сумарно 2,4 млрд грн для забезпечення водою жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Будемо швидко будувати нові магістральні водогони", - повідомив прем'єр.
Деталі
Шмигаль наголосив, що підрив Каховської ГЕС є "небаченою для Європи рукотворною катастрофою", яка була розрахована "на те, щоб завдати мирним людям та нашій країні якнайбільших втрат". Він повідомив, що наразі працює штаб з ліквідації наслідків аварії на чолі з головою Міністерства внутрішніх справ, у рамках якого задіяно 1400 осіб та 345 одиниць техніки.
Прем'єр додав, що у Херсонській області розгорнули 9 евакуаційних пунктів, евакуювали вже 2,3 тисячі людей, а також організували підвіз питної води. Він подякував тим, хто долучений до рятувальних заходів - волонтерам, благодійникам, регіонам та громадам.
"Бачимо надзвичайний рівень солідарності українців. У цій єдності наша сила та запорука нашої перемоги", - підсумував прем'єр.
Нагадаємо
МВС повідомило, що Україна отримала частину обіцяної гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків російського підриву Каховської ГЕС.