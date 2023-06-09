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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Кабмин выделил 2,4 млрд грн для обеспечения водой жителей четырех областей

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Кабинет Министров Украины выделил суммарно 2,4 млрд гривен для обеспечения водой жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Кабмин выделил 2,4 млрд грн для обеспечения водой жителей четырех областей

Цитата

"С первых часов после подрыва россией Каховской ГЭС принимаем меры для помощи украинцам. Правительство выделило суммарно 2,4 млрд грн для обеспечения водой жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Будем быстро строить новые магистральные водопроводы", - сообщил премьер.

Детали

Шмыгаль отметил, что подрыв Каховской ГЭС является "невиданной для Европы рукотворной катастрофой", которая была рассчитана "на то, чтобы нанести мирным людям и нашей стране наибольшие потери". Он сообщил, что сейчас работает штаб по ликвидации последствий аварии во главе с главой Министерства внутренних дел, в рамках которого задействовано 1400 человек и 345 единиц техники.

Премьер добавил, что в Херсонской области развернули 9 эвакуационных пунктов, эвакуировали уже 2,3 тысячи человек, а также организовали подвоз питьевой воды. Он поблагодарил тех, кто приобщен к спасательным мероприятиям - волонтеров, благотворителей, регионы и общины.

"Видим чрезвычайный уровень солидарности украинцев. В этом единстве наша сила и залог нашей победы", - подытожил премьер.

Напомним

МВД сообщило, что Украина получила часть обещанной гуманитарной помощи для ликвидации последствий российского подрыва Каховской ГЭС.

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