Кабмин выделил 2,4 млрд грн для обеспечения водой жителей четырех областей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Кабинет Министров Украины выделил суммарно 2,4 млрд гривен для обеспечения водой жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
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"С первых часов после подрыва россией Каховской ГЭС принимаем меры для помощи украинцам. Правительство выделило суммарно 2,4 млрд грн для обеспечения водой жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Будем быстро строить новые магистральные водопроводы", - сообщил премьер.
Детали
Шмыгаль отметил, что подрыв Каховской ГЭС является "невиданной для Европы рукотворной катастрофой", которая была рассчитана "на то, чтобы нанести мирным людям и нашей стране наибольшие потери". Он сообщил, что сейчас работает штаб по ликвидации последствий аварии во главе с главой Министерства внутренних дел, в рамках которого задействовано 1400 человек и 345 единиц техники.
Премьер добавил, что в Херсонской области развернули 9 эвакуационных пунктов, эвакуировали уже 2,3 тысячи человек, а также организовали подвоз питьевой воды. Он поблагодарил тех, кто приобщен к спасательным мероприятиям - волонтеров, благотворителей, регионы и общины.
"Видим чрезвычайный уровень солидарности украинцев. В этом единстве наша сила и залог нашей победы", - подытожил премьер.
Напомним
МВД сообщило, что Украина получила часть обещанной гуманитарной помощи для ликвидации последствий российского подрыва Каховской ГЭС.