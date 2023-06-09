Підрив Каховської ГЕС: Україна вже отримала частину гуманітарної допомоги від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Україна вже отримала частину обіцяної гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків російського підриву Каховської ГЕС. Про це повідомідомляє МВС України, пише УНН.
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“Від ЄС надійшла гумдопомога для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС у рамках Механізму цивільного захисту”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що Україна отримала допомогу від Республіки Польща, Естонської Республіки та Федеративної Республіки Німеччина. Українським рятувальникам передано пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спецавтомобіль, рефрижератор, генератори, місткості для палива та спецодяг.
Також Україні вже відправили гуманітарну допомогу з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції та Норвегії. В найкоротші терміни вона буде доставлена в Україну, зазначили в МВС.
Нагадаємо
Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до західних держав з проханням допомогти в ліквідації наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Шість країн-партнерів Європейського Союзу відреагували на запит України.