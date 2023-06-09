Подрыв Каховской ГЭС: Украина уже получила часть гуманитарной помощи от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Украина уже получила часть обещанной гуманитарной помощи для ликвидации последствий российского подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.
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"От ЕС поступила гумпомощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в рамках Механизма гражданской защиты", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что Украина получила помощь от Республики Польша, Эстонской Республики и Федеративной Республики Германия. Украинским спасателям передана пожарно-спасательная техника и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежда.
Также Украине уже отправили гуманитарную помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину, отметили в МВД.
Напомним
Зеленский обратился к западным государствам с просьбой помочь в ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Шесть стран-партнеров Европейского Союза отреагировали на запрос Украины и предоставили гуманитарную помощь.