Правительство поручило организовать обследование поврежденных зданий и сооружений из-за подрыва Каховской ГЭС

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«Поручено Херсонской областной военной администрации, Херсонской городской военной администрации совместно с исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов и местным военным администрациям принять меры по обеспечению организации работ по обследованию зданий и сооружений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины Каховской ГЭС, в соответствии с Порядком выполнения неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации, связанных с повреждением зданий и сооружений», - написал Мельничук у Telegram.

Детали

По его словам, обследования должны быть проведены в соответствии с функционированием комиссий для проведения обследования поврежденных зданий и сооружений в громадах Херсонской области, пострадавших от чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины Каховской ГЭС в результате вооруженной агрессии рф, а в случае отсутствия таких комиссий – обеспечить их оперативное образование, внесение в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, результатов обследования зданий и сооружений и расчетов соответствующих объемов компенсации для восстановления поврежденных и уничтоженных объектов жилищного назначения.

«Поручено осуществлять проведение работ по обследованию после завершения комплекса мероприятий по проведению аварийно-спасательных работ, проведение обследования (разминирования) с привлечением подразделений уполномоченных центральных органов исполнительной власти, выполнение работ по поиску пострадавших и погибших специалистами ГСЧС с привлечением коммунальных служб и формирований и специализированных служб гражданской защиты, транспортировки тел (останков) погибших, осуществления оперативно-следственных действий правоохранительными органами в рамках уголовных производств и т.д.», - сообщил Мельничук.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Кабмин готовит решение о выплатах украинцам, пострадавшим от теракта рф на Каховский ГЭС.

Ранее правительство выделило суммарно 2,4 млрд гривен для обеспечения водой жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.