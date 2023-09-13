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Урсула фон дер Ляєн закликала до розширення ЄС: планують включити Україну, Молдову та країни Західних Балкан

Урсула фон дер Ляєн закликала до розширення ЄС: планують включити Україну, Молдову та країни Західних Балкан

Київ • УНН

 • 284033 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік, заявила, що ЄС мусить готуватись до масштабного розширення на схід, включаючи Україну, Молдову та країни Західних Балкан, передає УНН.

Цитата

“У світі, де хтось намагається захопити різні країни, ми не можемо покинути наших європейських братів і сестер наодинці. Але навіть поза межами питань політичних і геополітичних, важливо уявляти собі про що йдеться, що на кону. Ми мусимо створити візію успішного розширення союзу, в якому буде жити понад 500 мільйонів людей... І саме тому я з великою радістю оголошую, що ми відкриємо звіти про верховенство права і для тих країн, які ще виконують вимоги до долучення до ЄС. Це дасть їм рівність із державами-членами й підтримуватиме їхні спроби реформуватись, забезпечить майбутнє як свободи, так і справедливості для усіх нас.”, - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Під час свого виступу вона нагадала членам парламенту про “велике розширення” Європейського союзу, яке відбулося 20 років тому. Вона зазначила, що це розширення було важливим кроком для ЄС, і що воно принесло значні економічні та соціальні вигоди для всіх громадян союзу.

“Звичайно, це нелегкий шлях. Вступ до ЄС залежить від успіхів досягнень. Комісія завжди відстоюватиме принцип, що потрібна важка праця і лідерство. Але є багато поступу. Ми бачимо великі кроки, які, наприклад, зробила Україна з того часу, як отримала статус кандидата. Ми бачили рішучість інших країн проводити реформи. Отож, шановні члени, час нам відповісти на цю рішучість взаємністю. Це означає, що ми мусимо думати про те, як нам готуватися до розширення нашого союзу. Ми мусимо вийти за межі раніших бінарних суперечок щодо збільшення ”, - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, вона наголосила, що “Ця палата вже говорила, що майбутнє України в нашому Євросоюзі, майбутнє західних балконів в нашому Євросоюзі, майбутнє Молдови у нашому союзі”.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що розширення Європейського Союзу до 2030 року можливе, якщо країни-кандидати та блок "подвоять свої зусилля". Єврокомісія планує зробити "суттєві пропозиції" у жовтні 2023-го. 

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