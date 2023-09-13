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Урсула фон дер Ляйен призвала к расширению ЕС: планируют включить Украину, Молдову и страны Западных Балкан

Урсула фон дер Ляйен призвала к расширению ЕС: планируют включить Украину, Молдову и страны Западных Балкан

Киев • УНН

 • 284031 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом с итогами достижений Еврокомиссии за последний год, заявила, что ЕС должен готовиться к масштабному расширению на восток, включая Украину, Молдову и страны Западных Балкан, передает УНН.

Цитата

“В мире, где кто-то пытается захватить разные страны, мы не можем оставить наших европейских братьев и сестер наедине. Но даже вне вопросов политических и геополитических, важно представлять себе о чем идет речь, что на кону. Мы должны создать видение успешного расширения союза, в котором будет жить более 500 миллионов человек... И именно поэтому я с большой радостью объявляю, что мы откроем отчеты о верховенстве права и для тех стран, которые еще выполняют требования к присоединению к ЕС. Это даст им равенство с государствами-членами и будет поддерживать их попытки реформироваться, обеспечит будущее как свободы, так и справедливости для всех нас.”, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Во время своего выступления она напомнила членам парламента о “большом расширении” Европейского союза, которое произошло 20 лет назад. Она отметила, что это расширение было важным шагом для ЕС, и что оно принесло значительные экономические и социальные выгоды для всех граждан союза.

“Конечно, это нелегкий путь. Вступление в ЕС зависит от успехов достижений. Комиссия всегда будет отстаивать принцип, что нужна тяжелая работа и лидерство. Но есть много прогресса. Мы видим большие шаги, которые, например, сделала Украина с тех пор, как получила статус кандидата. Мы видели решимость других стран проводить реформы. Поэтому, уважаемые члены, время нам ответить на эту решимость взаимностью. Это означает, что мы должны думать о том, как нам готовиться к расширению нашего союза. Мы должны выйти за пределы более ранних бинарных споров об увеличении ”, - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, она подчеркнула, что “Эта палата уже говорила, что будущее Украины в нашем Евросоюзе, будущее западных балконов в нашем Евросоюзе, будущее Молдовы в нашем союзе”.

Напомним

Ранее сообщалось, что расширение Европейского Союза до 2030 года возможно, если страны-кандидаты и блок "удвоят свои усилия". Еврокомиссия планирует сделать "существенные предложения" в октябре 2023-го. 

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