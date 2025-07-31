Уряд спростив виробництво і постачання вибухівки для фронту: що відомо
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила для виробництва та постачання боєприпасів. Це забезпечить Сили оборони необхідним у найкоротші терміни.
Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила для виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів і вибухових речовин, аби забезпечити Сили оборони всім необхідним у найкоротші терміни.
Передає УНН, посилаючись на пресслужбу Міноборони.
Деталі
Документ визначає чіткий алгоритм дій для виробників, постачальників та державних структур, які працюють із вибуховими речовинами. Також внесено відповідні зміни до інших нормативних актів задля уніфікації процедур.
Серед ключових нововведень
- Підприємства, що вже мають статус виробників, можуть безперешкодно продовжувати свою діяльність відповідно до експериментального порядку, затвердженого постановою №763.
- Свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів, видані раніше, продовжують діяти протягом усього часу дії нового Порядку. Повторного проходження процедур не потрібно.
- Промислові вибухові матеріали, включно з мисливським порохом, які використовуються у боєприпасах для ЗСУ, автоматично вважаються військовими. Це значно спрощує їх використання.
Також уряд усунув бюрократичні бар’єри для підприємств, які мають відповідні технології. Тепер запуск виробництва боєприпасів відбуватиметься швидше й ефективніше.
Доповнення
Нагадаємо, держава запустила експериментальний проєкт, що дозволив приватним підприємствам за спрощеною процедурою отримувати статус виробника оборонної продукції, зокрема БК. Це і стало основою для активного державно-приватного партнерства.
Також у 2024 році Міністерство оборони та Мінстратегпром уклали низку довгострокових контрактів із приватними виробниками. Тож частина боєприпасів уже виготовляється за повним циклом на території України — від виробництва вибухової речовини до зборки та тестування готового виробу.
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