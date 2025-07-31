Правительство упростило производство и поставку взрывчатки для фронта: что известно
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины принял новые правила для производства и поставки боеприпасов. Это обеспечит Силы обороны необходимым в кратчайшие сроки.
Кабинет Министров Украины принял новые правила для производства, закупки и поставки боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы обеспечить Силы обороны всем необходимым в кратчайшие сроки.
Передает УНН, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.
Детали
Документ определяет четкий алгоритм действий для производителей, поставщиков и государственных структур, работающих со взрывчатыми веществами. Также внесены соответствующие изменения в другие нормативные акты для унификации процедур.
Среди ключевых нововведений
- Предприятия, уже имеющие статус производителей, могут беспрепятственно продолжать свою деятельность в соответствии с экспериментальным порядком, утвержденным постановлением №763.
- Свидетельства на хранение взрывчатых материалов, выданные ранее, продолжают действовать в течение всего времени действия нового Порядка. Повторного прохождения процедур не требуется.
- Промышленные взрывчатые материалы, включая охотничий порох, используемые в боеприпасах для ВСУ, автоматически считаются военными. Это значительно упрощает их использование.
Также правительство устранило бюрократические барьеры для предприятий, имеющих соответствующие технологии. Теперь запуск производства боеприпасов будет происходить быстрее и эффективнее.
Дополнение
Напомним, государство запустило экспериментальный проект, который позволил частным предприятиям по упрощенной процедуре получать статус производителя оборонной продукции, в частности БК. Это и стало основой для активного государственно-частного партнерства.
Также в 2024 году Министерство обороны и Минстратегпром заключили ряд долгосрочных контрактов с частными производителями. Поэтому часть боеприпасов уже изготавливается по полному циклу на территории Украины — от производства взрывчатого вещества до сборки и тестирования готового изделия.
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