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Правительство упростило производство и поставку взрывчатки для фронта: что известно

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Кабинет Министров Украины принял новые правила для производства и поставки боеприпасов. Это обеспечит Силы обороны необходимым в кратчайшие сроки.

Правительство упростило производство и поставку взрывчатки для фронта: что известно

Кабинет Министров Украины принял новые правила для производства, закупки и поставки боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы обеспечить Силы обороны всем необходимым в кратчайшие сроки.

Передает УНН, ссылаясь на пресс-службу Минобороны. 

Детали

Документ определяет четкий алгоритм действий для производителей, поставщиков и государственных структур, работающих со взрывчатыми веществами. Также внесены соответствующие изменения в другие нормативные акты для унификации процедур.

Среди ключевых нововведений

  1. Предприятия, уже имеющие статус производителей, могут беспрепятственно продолжать свою деятельность в соответствии с экспериментальным порядком, утвержденным постановлением №763.
    1. Свидетельства на хранение взрывчатых материалов, выданные ранее, продолжают действовать в течение всего времени действия нового Порядка. Повторного прохождения процедур не требуется.
      1. Промышленные взрывчатые материалы, включая охотничий порох, используемые в боеприпасах для ВСУ, автоматически считаются военными. Это значительно упрощает их использование.

        Также правительство устранило бюрократические барьеры для предприятий, имеющих соответствующие технологии. Теперь запуск производства боеприпасов будет происходить быстрее и эффективнее. 

        Дополнение

        Напомним, государство запустило экспериментальный проект, который позволил частным предприятиям по упрощенной процедуре получать статус производителя оборонной продукции, в частности БК. Это и стало основой для активного государственно-частного партнерства.

        Также в 2024 году Министерство обороны и Минстратегпром заключили ряд долгосрочных контрактов с частными производителями. Поэтому часть боеприпасов уже изготавливается по полному циклу на территории Украины — от производства взрывчатого вещества до сборки и тестирования готового изделия. 

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        Лилия Подоляк

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