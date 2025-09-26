$41.490.08
Ексклюзив
14:01 • 20 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 1776 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5952 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13260 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18091 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26481 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32435 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37131 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28233 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39797 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 20 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32435 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37131 перегляди
Уряд спростив процедуру надання держмайна для тимчасового проживання ВПО

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Кабінет Міністрів України спростив процедуру надання держмайна для тимчасового проживання ВПО. Це дозволить швидше створювати фонди тимчасового проживання для переміщених осіб.

Уряд спростив процедуру надання держмайна для тимчасового проживання ВПО

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом з Фондом державного майна України змінили підходи до забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у об’єктах державної та комунальної власності на пільгових умовах. Відповідну постанову підтримав Кабінет Міністрів України. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, пише УНН.

Деталі

Держава створила правові та фінансові умови для швидшого залучення об’єктів державної та комунальної власності для тимчасового проживання ВПО.

Підтримана Урядом постанова передбачає:

  • чіткий перелік документів, які подаються державними та комунальними підприємствами, громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями для отримання права оренди без проведення аукціону;
    • пільгову орендну плату за державне та комунальне майно (1 гривня за 1 кв. м) для державних і комунальних підприємств, що забезпечують проживання ВПО;
      • пільгову орендну ставку для громадських об’єднань та благодійних організацій для забезпечення тимчасового проживання ВПО;
        • доповнення категорії цільового призначення для нерухомого державного та комунального майна, що надаватиметься для забезпечення тимчасового проживання ВПО.

          Таке рішення в умовах кризового реагування дозволятиме швидко створювати фонди тимчасового проживання для переміщених осіб

          - додали в Мінсоцполітики.

          У 2025 році понад 7 тисяч родин ВПО придбали житло за програмою єВідновлення22.09.25, 18:16 • 3383 перегляди

          Ольга Розгон

          СуспільствоПолітикаНерухомість
          Міністерство соціальної політики України
          благодійність