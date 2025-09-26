Правительство упростило процедуру предоставления госимущества для временного проживания ВПЛ
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины упростил процедуру предоставления госимущества для временного проживания ВПЛ. Это позволит быстрее создавать фонды временного проживания для перемещенных лиц.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с Фондом государственного имущества Украины изменили подходы к обеспечению временным жильем внутренне перемещенных лиц в объектах государственной и коммунальной собственности на льготных условиях. Соответствующее постановление поддержал Кабинет Министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, пишет УНН.
Подробности
Государство создало правовые и финансовые условия для более быстрого привлечения объектов государственной и коммунальной собственности для временного проживания ВПЛ.
Поддержанное Правительством постановление предусматривает:
- четкий перечень документов, которые подаются государственными и коммунальными предприятиями, общественными объединениями и благотворительными организациями для получения права аренды без проведения аукциона;
- льготную арендную плату за государственное и коммунальное имущество (1 гривна за 1 кв. м) для государственных и коммунальных предприятий, обеспечивающих проживание ВПЛ;
- льготную арендную ставку для общественных объединений и благотворительных организаций для обеспечения временного проживания ВПЛ;
- дополнение категории целевого назначения для недвижимого государственного и коммунального имущества, которое будет предоставляться для обеспечения временного проживания ВПЛ.
Такое решение в условиях кризисного реагирования позволит быстро создавать фонды временного проживания для перемещенных лиц
В 2025 году более 7 тысяч семей ВПЛ приобрели жилье по программе єВідновлення22.09.25, 18:16 • 3383 просмотра