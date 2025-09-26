$41.490.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Правительство упростило процедуру предоставления госимущества для временного проживания ВПЛ

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Кабинет Министров Украины упростил процедуру предоставления госимущества для временного проживания ВПЛ. Это позволит быстрее создавать фонды временного проживания для перемещенных лиц.

Правительство упростило процедуру предоставления госимущества для временного проживания ВПЛ

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с Фондом государственного имущества Украины изменили подходы к обеспечению временным жильем внутренне перемещенных лиц в объектах государственной и коммунальной собственности на льготных условиях. Соответствующее постановление поддержал Кабинет Министров Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, пишет УНН.

Подробности

Государство создало правовые и финансовые условия для более быстрого привлечения объектов государственной и коммунальной собственности для временного проживания ВПЛ.

Поддержанное Правительством постановление предусматривает:

  • четкий перечень документов, которые подаются государственными и коммунальными предприятиями, общественными объединениями и благотворительными организациями для получения права аренды без проведения аукциона;
    • льготную арендную плату за государственное и коммунальное имущество (1 гривна за 1 кв. м) для государственных и коммунальных предприятий, обеспечивающих проживание ВПЛ;
      • льготную арендную ставку для общественных объединений и благотворительных организаций для обеспечения временного проживания ВПЛ;
        • дополнение категории целевого назначения для недвижимого государственного и коммунального имущества, которое будет предоставляться для обеспечения временного проживания ВПЛ.

          Такое решение в условиях кризисного реагирования позволит быстро создавать фонды временного проживания для перемещенных лиц

          - добавили в Минсоцполитики.

          Ольга Розгон

