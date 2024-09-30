Уряд скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах
Київ • УНН
Уряд скасував рекомендації щодо обмеження використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення для держорганів. Кінцеву дату обмежень перенесено з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.
Кабінет міністрів сьогодні, 30 вересня, скасував рекомендації щодо встановлення обмежень на використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території органами державної влади та держустановами, а також, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №910-р, передає УНН.
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Відповідно до розпорядження, кінцева дата рекомендацій щодо встановлення обмежень на використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території органами державної влади та держустановами перенесена з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.
Також Кабмін скасував рекомендації органам місцевого самоврядування щодо обмеження освітлення вулично-дорожньої мережі та парків.
Нагадаємо
7 червня Кабінет міністрів доручив органами державної влади зменшити споживання електроенергії, зокрема відмовитися від використання кондиціонерів.