Правительство отменило запрет на использование кондиционеров в госучреждениях

Кабинет министров сегодня, 30 сентября, отменил рекомендации по установлению ограничений на использование кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории органами государственной власти и госучреждениями, а также, а также наружного освещения зданий и прилегающих территорий. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №910-р, передает УНН.

Детали

Согласно распоряжению, конечная дата рекомендаций по установлению ограничений на использование кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории органами государственной власти и госучреждениями перенесена с 31 декабря на 30 сентября 2024 года.

Также Кабмин отменил рекомендации органам местного самоуправления по ограничению освещения улично-дорожной сети и парков.

Напомним,

7 июня Кабинет министров поручил органам государственной власти уменьшить потребление электроэнергии, в частности отказаться от использования кондиционеров.