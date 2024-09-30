Правительство отменило запрет на использование кондиционеров в госучреждениях
Киев • УНН
Правительство отменило рекомендации по ограничению использования кондиционеров и наружного освещения для госорганов. Конечная дата ограничений перенесена с 31 декабря на 30 сентября 2024 года.
Кабинет министров сегодня, 30 сентября, отменил рекомендации по установлению ограничений на использование кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории органами государственной власти и госучреждениями, а также, а также наружного освещения зданий и прилегающих территорий. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №910-р, передает УНН.
Детали
Согласно распоряжению, конечная дата рекомендаций по установлению ограничений на использование кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории органами государственной власти и госучреждениями перенесена с 31 декабря на 30 сентября 2024 года.
Также Кабмин отменил рекомендации органам местного самоуправления по ограничению освещения улично-дорожной сети и парков.
Напомним,
7 июня Кабинет министров поручил органам государственной власти уменьшить потребление электроэнергии, в частности отказаться от использования кондиционеров.