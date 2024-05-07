Уряд підтримав ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною
Київ • УНН
Кабінет міністрів України підтримав законопроект про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, що створює нові можливості для українського бізнесу завдяки скасуванню мит на 93% промислових товарів.
Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у вівторок, передає УНН.
Підтримали законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Далі передамо його до парламенту
Він зазначив, що Туреччина серед п’ятірки українських основних торговельних партнерів. Тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.
"Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових", - додав Шмигаль.
Нагадаємо
Україна підписала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною 3 лютого 2022 року.
У грудні 2023 року у Мінекономіки вказували, що Україна та Туреччина готові найближчим часом ратифікувати угоду про вільну торгівлю.