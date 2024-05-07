Правительство поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией
Киев • УНН
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией, что создает новые возможности для украинского бизнеса благодаря отмене пошлин на 93% промышленных товаров.
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства во вторник, передает УНН.
Поддержали законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Далее передадим его в парламент
Он отметил, что Турция среди пятерки украинских основных торговых партнеров. Поэтому это соглашение создает новые возможности для украинского бизнеса.
"Будут отменены пошлины на значительное количество украинских товаров, в частности на 93% промышленных", - добавил Шмыгаль.
Напомним,
Украина подписала соглашение о свободной торговле с Турцией 3 февраля 2022 года.
В декабре 2023 года в Минэкономики указывали, что Украина и Турция готовы в ближайшее время ратифицировать соглашение о свободной торговле.
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