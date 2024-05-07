Правительство поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства во вторник, передает УНН.

Поддержали законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Далее передадим его в парламент - написал Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что Турция среди пятерки украинских основных торговых партнеров. Поэтому это соглашение создает новые возможности для украинского бизнеса.

"Будут отменены пошлины на значительное количество украинских товаров, в частности на 93% промышленных", - добавил Шмыгаль.

Напомним,

Украина подписала соглашение о свободной торговле с Турцией 3 февраля 2022 года.

В декабре 2023 года в Минэкономики указывали, что Украина и Турция готовы в ближайшее время ратифицировать соглашение о свободной торговле.