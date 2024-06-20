Ураган "Едгар" пройшовся москвою: дві людини загинуло, ще близько 30 - постраждали
Київ • УНН
Ураган накрив москву сьогодні після обіду та буквально за годину пройшов по більшості районів, повалив дерева, конструкції, зірвав покрівлі з кількох будівель
У столиці рф вирує ураган "Едгар". Як повідомляє Telegram-канал 112, кількість постраждалих вже сягнула 28 осіб, є й загиблі, передає УНН.
"Кількість постраждалих під час урагану "Едгар" у Москві зросла до 28 осіб, ще двоє загинули", - повідомляє 112.
За даними Telegram-каналу, серед травмованих 4 дитини. 24 людей довелося госпіталізувати, деякі мають дуже серйозні пошкодження.
"Ураган накрив столицю (рф - ред.) сьогодні після обіду та буквально за годину пройшов по більшості районів столиці, повалив дерева, конструкції, зірвав покрівлі з кількох будівель", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив заступник мера москви петро бірюков, понад 300 автомобілів пошкоджено під час негоди, від вітру впало понад 700 дерев.