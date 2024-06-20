В столице рф бушует ураган "Эдгар". Как сообщает Telegram-канал 112, количество пострадавших уже достигло 28 человек, есть и погибшие, передает УНН.

"Количество пострадавших во время урагана "Эдгар" в москве возросло до 28 человек, еще двое погибли", - сообщает 112.

По данным Telegram-канала, среди травмированных 4 ребенка. 24 человека пришлось госпитализировать, некоторые имеют очень серьезные повреждения.

"Ураган накрыл столицу (рф - ред.) сегодня после обеда и буквально через час прошел по большинству районов столицы, повалил деревья, конструкции, сорвал кровли с нескольких зданий", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель мэра москвы петр бирюков, более 300 автомобилей повреждены во время непогоды, от ветра упало более 700 деревьев.