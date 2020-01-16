Управління держохорони України відкидає причетність до "прослуховування" прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Управління державної охорони України заявило в четвер про свою непричетність до публікації аудіозапису, зробленого, ймовірно, на закритій нараді прем’єр-міністра Олексія Гончарука, пише УНН з посиланням на Facebook УДО.
“Інформація про „злив“ аудіозапису з нібито наради Прем’єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні прес-служби управління, опублікованому в Facebook.
У прес-службі підкреслили, що співробітники Управління держохорони здійснюють “повний комплекс регулярних технічних заходів, спрямованих на попередження будь-якого прослуховування посадових осіб”.
Додамо, раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем’єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.
Зазначимо, що прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет. Так у Кабміні відреагували на запис розмови, ймовірно, прем’єра Олексія Гончарука, оприлюднений на каналі Youtube “Як надурити президента”.