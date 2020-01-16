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Управление госохраны Украины отвергает причастность к "прослушиванию" премьера

Киев • УНН

 • 13487 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Управление государственной охраны Украины заявило в четверг о своей непричастности к публикации аудиозаписи, сделанной, вероятно, на закрытом совещании премьер-министра Алексея Гончарука, пишет УНН со ссылкой на Facebook УГО.

Управление госохраны Украины отвергает причастность к "прослушиванию" премьера

“Информация о „сливе“ аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности”, — говорится в сообщении пресс-службы управления, опубликованном в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники Управления госохраны осуществляют “полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц”.

Добавим, ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он “полный профан”.

Отметим, что пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Так в Кабмине отреагировали на запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука, обнародованную на канале Youtube “Как обмануть президента”.

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