У Кабміні відреагували на зливи розмов Гончарука

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 3510 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 37805 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 35552 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 36606 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 245354 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165461 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139093 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140422 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152059 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149422 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.6м/с
40%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 45375 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25404 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42323 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 41471 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 13074 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 37805 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 245354 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 200471 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 317719 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 337400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 2066 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42362 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25447 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65118 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47375 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У Кабміні відреагували на зливи розмов Гончарука

Київ • УНН

 • 19861 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет. Так у Кабміні відреагували на запис розмови, ймовірно, прем'єра Олексія Гончарука, оприлюднений на каналі Youtube "Як надурити президента", передає УНН.

У Кабміні відреагували на зливи розмов Гончарука

"Прес-служба Кабінету Міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет", - йдеться у повідомленні.

В уряді також наголосили, що інформація щодо заяви про відставку Прем'єр-міністра не відповідає дійсності.

Нагадаємо, на засіданні фракції “Слуг народу”, яка триває сьогодні з 19:00, обговорють запис розмови Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, де він називає себе “повним профаном” в економіці. 

Додамо, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський також повідомив, що запис став темою для обговорення на засіданні фракції "Слуга народу".

За його словами, Олексій Гончарук повинен бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає - у прем'єра річний імунітет.

"Тому, після образ на адресу президента, ... повинен написати заяву сам", - резюмував Дубінський.

Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем'єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Як повідомляв УНН, на засідання фракції Гончарук так і не приїхав. За словами Дубінського, прем'єр поїхав в Офіс Президента.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03