В Кабмине отреагировали на сливы разговоров Гончарука

КИЕВ. 16 января. УНН. Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, что распространяются в сети Интернет. Так в Кабмине отреагировали на запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука, обнародованной на канале Youtube "Как обмануть президента", передает УНН.