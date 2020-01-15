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В Кабмине отреагировали на сливы разговоров Гончарука

Киев • УНН

 • 19861 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, что распространяются в сети Интернет. Так в Кабмине отреагировали на запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука, обнародованной на канале Youtube "Как обмануть президента", передает УНН.

В Кабмине отреагировали на сливы разговоров Гончарука

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, что распространяются в сети Интернет", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что информация относительно заявления об отставке Премьер-министра не соответствует действительности.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа", которая проходит сегодня с 19:00, обсуждают запись разговора Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где он называет себя "полным профаном" в экономике.

Добавим, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский также сообщил, что запись стала темой для обсуждения на заседании фракции "Слуга народа".

По его словам, Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.

"Поэтому, после оскорблений в адрес президента ... должен написать заявление сам", - резюмировал Дубинский.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Как сообщал УНН, на заседание фракции Гончарук так и не приехал. По словам Дубинского, премьер поехал в Офис Президента.

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