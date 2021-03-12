Уповільнення роботи Twitter у РФ: Роскомнадзор заявив про готовність до діалогу з соцмережею

Деталі

“Наші претензії залишаються без відповіді. Ніхто на нас не виходив, на наші запитання відповідей немає. У будь-якому випадку всі свої зустрічні претензії вони в будь-який момент можуть оскаржити в російському суді. Ми готові до будь-якого діалогу, аби він був”, — сказав Зайцев на слуханнях в Громадській палаті РФ “Вимушене уповільнення Twitter — висновки для всіх”.

Він додав, що Twitter може оскаржити уповільнення своєї роботи в Росії в суді, але реакції поки також не було.

Зайцев зазначив, що Роскомнадзор уповільнює доступ до соціальної мережі в рамках російського законодавства. “За невидалення такого (забороненого) контенту передбачено обмеження доступу. І ми повідомляли Twitter про можливе блокування, якщо компанія не виконає вимогу про видалення забороненого контенту. Вони законні вимоги російської влади не виконали, в зв’язку з чим ми прийняли передбачені законом заходи у вигляді уповільнення доступу до даного інтернет-майданчику. Повторюся, ми готові до діалогу, знаємо всіх відповідальних осіб в Twitter, і вони нас знають”, — додав представник відомства.

Контекст

Вранці 10 березня Роскомнадзор оголосив про те, що почав уповільнювати швидкість роботи Twitter, обґрунтувавши це тим, що соцмережа не видаляти протиправний контент.

На фоні дій Роскомнадзора проти Twitter перестали відкриватися багато державних сайтів, в тому числі Кремля, уряду, Держдуми і самого Роскомнадзора. В уряді пов’язали збої з неполадками в роботі обладнання “Ростелекома”.

Роскомнадзор в рамках обмеження швидкості роботи Twitter уповільнив роботу сайтів, в доменних іменах яких є поєднання t.co (це один з доменів, які використовуються Twitter) — від цього постраждали в тому числі і сайти пропагандистських ЗМІ РФ.