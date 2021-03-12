Замедление работы Twitter в РФ: Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с соцсетью

Детали

“Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был”, — сказал Зайцев на слушаниях в Общественной палате РФ “Вынужденное замедление Twitter — выводы для всех”.

Он добавил, что Twitter может оспорить замедление своей работы в России в суде, но реакции пока также не было.

Зайцев отметил, что Роскомнадзор замедляет доступ к социальной сети в рамках российского законодательства. “За неудаление такого (запрещенного) контента предусмотрено ограничение доступа. И мы уведомляли Twitter о возможной блокировке, если компания не выполнит требование об удалении запрещенного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры в виде замедления доступа к данной интернет-площадке. Повторюсь, мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц в Twitter, и они нас знают”, — добавил представитель ведомства.

Контекст

Утром 10 марта Роскомнадзор объявил о том, что начал замедлять скорость работы Twitter, обосновав это тем, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

На фоне действий Роскомнадзора против Twitter перестали открываться многие государственные сайты, в том числе Кремля, правительства, Госдумы и самого Роскомнадзора. В правительстве связали сбои с неполадками в работе оборудования “Ростелекома”.

Роскомнадзор в рамках ограничения скорости работы Twitter замедлил работу сайтов, в доменных именах которых есть сочетание t.co (это один из доменов, используемых Twitter) — от этого пострадали в том числе и сайты пропагандистских СМИ РФ.