УПЛ став другим в Європі за кількістю вихованців у клубах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. УПЛ займає друге місце серед європейських ліг за кількістю вихованців в клубах, які виступають матчах, передає УНН з посиланням на дані дослідницької групи CIES Football-observatory.
Так за даними досліджень, 30,6% гравців, які виходять на матчі чемпіонату України є вихованцями клубів.
Попереду тільки словацький чемпіонат, де грають 31,5 відсотки вихованців команд. У топ-5 також фінішували чемпіонати Чехії - 28,6, Хорватії – 27,9 і Норвегії 27,8.
Аутсайдерами за цим показником є Португалія (9,6) та Туреччина (6,9). Крім того, низькі відсотки мають чемпіонати Англії (10), Італії (10,9), Росії (11,5) та Німеччини (12,7).
За кількістю легіонерів українська першість розмістилася на передостанньому місці. Їх кількість склала лише 16,2 відсотки від загального числа гравців.
Додамо, що відсоток вихованців в європейських командах з кожним роком зменшується – за останні 7 років показник впав з 23 до 19,2 відсотки. Натомість відсоток легіонерів в клубах – збільшується.
Як повідомляв УНН, “Динамо” та “Шахтар” в топ 100 клубів, які найбільше заробили на трансферах за останні 6 років.