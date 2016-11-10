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УПЛ стал вторым в Европе по количеству воспитанников в клубах

УПЛ стал вторым в Европе по количеству воспитанников в клубах

Киев • УНН

 • 8632 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. УПЛ занимает второе место среди европейских лиг по количеству воспитанников в клубах, которые выступают матчах, передает УНН со ссылкой на данные исследовательской группы CIES Football-observatory.

Так по данным исследований, 30,6% игроков, которые выходят на матчи чемпионата Украины являются воспитанниками клубов.

Впереди только словацкий чемпионат, где играют 31,5 процента воспитанников команд. В топ-5 также финишировали чемпионаты Чехии - 28,6, Хорватии - 27,9 и Норвегии 27,8.

Аутсайдерами по этому показателю Португалия (9,6) и Турция (6,9). Кроме того, низкие проценты имеют чемпионаты Англии (10), Италии (10,9), России (11,5) и Германии (12,7).

По количеству легионеров украинское первенство разместилось на предпоследнем месте. Их количество составило лишь 16,2 процента от общего числа игроков.

Добавим, что процент воспитанников в европейских командах с каждым годом уменьшается - за последние 7 лет показатель упал с 23 до 19,2 процента. Зато процент легионеров в клубах - увеличивается.

Как сообщал УНН, "Динамо" и "Шахтер" в топ 100 клубов, которые больше всех заработали на трансферах за последние 6 лет .

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