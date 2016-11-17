УПЛ анонсувала старт голосування за Найкращого гравця місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українська Прем'єр-ліга оголосила про початок голосування уболівальників задля визначення найкращого футболіста чемпіонату за підсумками жовтня, інформує УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Згідно з умовами проекту, на першому етапі головні тренери клубів за результатами матчів минулого місяця назвали найкращих гравців із інших клубів. Під час другого етапу вболівальники та всі бажаючі зможуть віддати свій голос за гравця, якого вони вважають найкращим у жовтні. На третьому етапі голоси тренерів та вболівальників будуть підсумовані.
До вашої уваги вибір тренерів за результатами жовтня:
1. Паулу Фонсека (“Шахтар”“) — Яремчук (“Олександрія”)
2. Сергій Ребров (“Динамо”) — Фред (“Шахтар”)
3. Юрій Вернидуб (“Зоря”) — Бутко (“Шахтар”)
4. Роман Санжар (“Олімпік”) — Марлос (“Шахтар”)
5. Володимир Шаран (“Олександрія”) — Марлос (“Шахтар”)
6. Олександр Бабич (“Чорноморець”) — Марлос (“Шахтар”)
7. Василь Сачко (“Ворскла”) — Марлос (“Шахтар”)
8. Якоб Галл (“Сталь”) — Срна (“Шахтар”)
9. Віктор Догадайло (“Зірка”) — Ярмоленко (“Динамо”)
10. Віталій Кварцяний (“Волинь”) — Бутко (“Шахтар”)
11. Дмитро Михайленко (“Дніпро”) — Марлос (“Шахтар”)
12. Олег Дулуб (“Карпати”) — Філімонов (“Чорноморець”).
Нагадаємо, що вже з наступного тижня стартуватиме конкурс “Найкращий гравець туру” УПЛ.
Як повідомляв УНН, УПЛ займає друге місце серед європейських ліг за кількістю вихованців в клубах, які виступають матчах.