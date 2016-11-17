УПЛ анонсировала старт голосования за лучшего игрока месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига объявила о начале голосования болельщиков для определения лучшего футболиста чемпионата по итогам октября, информирует УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
По условиям проекта, на первом этапе главные тренеры клубов по результатам матчей в прошлом месяце назвали лучших игроков из других клубов. Во время второго этапа болельщики и все желающие смогут отдать свой голос за игрока, которого они считают лучшим в октябре. На третьем этапе голоса тренеров и болельщиков будут суммированы.
Вашему вниманию выбор тренеров по результатам октября:
1. Паулу Фонсека ( "Шахтер" ") - Яремчук (" Александрия ")
2. Сергей Ребров ( "Динамо") - Фред ( "Шахтер")
3. Юрий Вернидуб ( "Заря") - Бутко ( "Шахтер")
4. Роман Санжар ( "Олимпик") - Марлос ( "Шахтер")
5. Владимир Шаран ( "Александрия") - Марлос ( "Шахтер")
6. Александр Бабич ( "Черноморец") - Марлос ( "Шахтер")
7. Василий Сачко ( "Ворскла") - Марлос ( "Шахтер")
8. Якоб Галл ( "Сталь") - Срна ( "Шахтер")
9. Виктор Догадайло ( "Звезда") - Ярмоленко ( "Динамо")
10. Виталий Кварцяный ( «Волынь») - Бутко ( "Шахтер")
11. Дмитрий Михайленко ( "Днепр") - Марлос ( "Шахтер")
12. Олег Дулуб ( "Карпаты") - Филимонов ( "Черноморец").
Напомним, что уже со следующей недели стартует конкурс "Лучший игрок тура" УПЛ.
Как сообщал УНН, УПЛ занимает второе место среди европейских лиг по количеству воспитанников в клубах , которые выступают матчах.