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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 62126 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Уперше за 24 роки: завтра у Києві перебуватиме президент Франції

Уперше за 24 роки: завтра у Києві перебуватиме президент Франції

Київ • УНН

 • 36771 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Завтра у Києві перебуватиме президент Франції Еммануель Макрон. Це буде перший візит французського лідера до України за 24 роки, заявив на брифінгу в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Завтра у Києві перебуватиме президент Франції Еммануель Макрон, з яким проведе переговори президент України Володимир Зеленський. Це буде перший візит французського лідера до України за 24 роки. Разом з ним буде мій колега Жан-Ів Ле Дріан”, — сказав міністр.

Деталі

З його слів, сьогодні в Україні одночасно перебувають голови МЗС чотирьох європейських країн.

"Мої колеги з Австрії, Словаччини та Чехії разом зараз перебувають у Станиці Луганській", - зазначив Кулеба.

Завтра він проведе з ними переговори в Києві.

Окрім того, Кулеба повідомив, що за кілька годин в Україну прибуде його німецька колега Анналєна Бербок, яка завтра також відвідає Донбас.

Раніше

У Франції повідомляли, що Макрон відвідає Україну 8 лютого.

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