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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 46519 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Макрон відвідає Україну 8 лютого

Макрон відвідає Україну 8 лютого

Київ • УНН

 • 32395 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня відвідає Україну та Росію. Про це повідомляють західні ЗМІ у п'ятницю із посиланням на Єлисейський палац, пише УНН.

Деталі

Макрон, як повідомляється, відвідає Росію у понеділок, 7 лютого, та Україну - у вівторок, 8 лютого.

Раніше

Напередодні президент Французької Республіки провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, а також перед цим - з російським президентом Володимиром Путіним.

Зазначимо також, що наступного тижня планується візит до України очільників МЗС Франції та Німеччини в межах зусиль з урегулювання у "нормандському форматі".

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