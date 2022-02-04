Макрон відвідає Україну 8 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон на початку наступного тижня відвідає Україну та Росію. Про це повідомляють західні ЗМІ у п'ятницю із посиланням на Єлисейський палац, пише УНН.
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Макрон, як повідомляється, відвідає Росію у понеділок, 7 лютого, та Україну - у вівторок, 8 лютого.
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Напередодні президент Французької Республіки провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, а також перед цим - з російським президентом Володимиром Путіним.
Зазначимо також, що наступного тижня планується візит до України очільників МЗС Франції та Німеччини в межах зусиль з урегулювання у "нормандському форматі".