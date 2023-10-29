Уночі ППО знищила 5 ударних дронів над Миколаївщиною, Запоріжжям та Хмельниччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У ніч на 29 жовтня українська ППО збила усі п’ять випущених ворогом ударних дронів типу “Shahed” у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил, передає УНН.
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Зазначається, що окрім дронів ворог також запустив керовану авіаційну ракету Х-59.
Пуски «шахедів» здійснено з південно-східного напрямку, а саме — з Приморсько-Ахтарська в росії.
Крилату ракету Х-59 – випустили з літака Су-34, із повітряного простору Бєлгородської народної республіки.
Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.
Цитата
«Усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська», — йдеться у повідомленні.
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